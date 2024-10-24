Путин: РФ готова рассматривать любые мирные договоренности по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий на земле. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

Глава государства отметил, что готов пойти только на это, чтобы завершить украинский конфликт.

«И не готов ни на что другое», - добавил российский президент.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от контактов с лидерами западных стран. При этом он добавил, что Россия не навязывается.