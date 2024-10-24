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Путин: РФ готова рассматривать любые мирные договоренности по Украине

Глава государства добавил, что необходимо исходить из реалий на земле.
Игнат Далакян 2024-10-24 19:18:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий на земле. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

Глава государства отметил, что готов пойти только на это, чтобы завершить украинский конфликт.

«И не готов ни на что другое», - добавил российский президент.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от контактов с лидерами западных стран. При этом он добавил, что Россия не навязывается.

#Украина #Владимир Путин #брикс #мирные договоренности
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