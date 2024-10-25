МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Первую партию топлива из пластика создали в Новосибирске

Для создания опытной партии использовались полимерные отходы. Ученым удалось синтезировать три литра керосина.
Глеб Владовский 2024-10-25 11:16:31
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) получили первую опытную партию синтетического топлива. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Уточняется, что технологию переработки пластика в синтетическое топливо ученые разработали совместно со специалистами ООО «Ониум плюс» из Ярославля. За первые три недели работы им удалось синтезировать три литра керосина.

«Технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу (термическое разрушение без доступа кислорода. - Прим. ред.) при температуре от 400 до 600°C. На выходе получается пиролизное масло - неоднородная жидкая смесь углеводородов с большим количеством нежелательных примесей, из-за которых оно непригодно для применения в качестве топлива», - говорится в материале.

Далее проходит разделение смеси на вещества по температуре кипения. Преобразовать ее в пригодное для использования топливо можно путем применения каталитической технологии, которую разработали в Ярославле.

Предполагается, что для создания синтетического топлива можно будет использовать неперерабатываемый пластик, из которого делаются в том числе пакеты-маечки.

Ранее ученые рассказали, как планируют делать новый вид топлива, используя для этого в качестве основного компонента пластик.

#в стране и мире #топливо #ученые #Новосибирск #пластик #нгу #синтетическое топливо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 