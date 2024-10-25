Первую партию топлива из пластика создали в Новосибирске

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) получили первую опытную партию синтетического топлива. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Уточняется, что технологию переработки пластика в синтетическое топливо ученые разработали совместно со специалистами ООО «Ониум плюс» из Ярославля. За первые три недели работы им удалось синтезировать три литра керосина.

«Технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу (термическое разрушение без доступа кислорода. - Прим. ред.) при температуре от 400 до 600°C. На выходе получается пиролизное масло - неоднородная жидкая смесь углеводородов с большим количеством нежелательных примесей, из-за которых оно непригодно для применения в качестве топлива», - говорится в материале.

Далее проходит разделение смеси на вещества по температуре кипения. Преобразовать ее в пригодное для использования топливо можно путем применения каталитической технологии, которую разработали в Ярославле.

Предполагается, что для создания синтетического топлива можно будет использовать неперерабатываемый пластик, из которого делаются в том числе пакеты-маечки.

Ранее ученые рассказали, как планируют делать новый вид топлива, используя для этого в качестве основного компонента пластик.