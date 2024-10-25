«Тупой дурак»: Трамп отреагировал на призыв Байдена закрыть его

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп назвал «тупым дураком» американского лидера Джо Байдена. Такое заявление он сделал, выступая на митинге в штате Аризона.

«Видели его вчера? Он сказал: "Закройте его". Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой дурак», - приводит его слова «360».

Напомним, что, по данным Fox News, 23 октября Байден призвал политически закрыть и устранить экс-президента США.

Ранее сообщалось, что ряд журналистов обратили внимание на изменившиеся речи бывшего президента. По их мнению, выступления Трампа стали более богохульными, гневными и бессвязными.