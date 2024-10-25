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Роспотребнадзор ответил на сообщение ВОЗ о возможной вспышке полиомиелита

Ранее ВОЗ сообщила о том, что на Украине иммунитет к вакциноуправляемым инфекциям составляет лишь 40% вместо положенных 95%. Роспотребнадзор сообщил, что в РФ этот уровень достигает 96%.
Анастасия Бобылева 2024-10-25 01:28:13
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

В Роспотребнадзоре ответили на заявления ВОЗ о том, что Украина может принести в Европу полиомиелит. Российское ведомство отметило, что охват профилактическими прививками против полиомиелита в РФ поддерживается на уровне около 96%.

Ранее Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина может вернуть это заболевание на европейский континент. Это связано с тем, что лишь 40% граждан имеют иммунитет к так называемым вакциноуправляемым инфекциям - кори, полиомиелиту и дифтерии, в то время как ВОЗ установила минимальный порог в 95%.

Согласно заявлению организации, на Украине не хватает вакцины против дифтерии и кори. В 2018 году ситуация стала критической, более 54 тысяч человек заболели корью, и это лишь те цифры, которые озвучиваются официально.

Как отметили в Роспотребнадзоре, совсем иная ситуация наблюдается в России, где реализуется эффективная система мероприятий по поддержанию статуса страны, свободной от полиомиелита. В них входит вакцинация детского населения, проверка объектов окружающей среды (в частности, сточных вод) на наличие цирулирующих вирусов, тщательное медобследование детей, прибывающих из неблагополучных по полиомиелиту стран.

Особое внимание, как сообщается, уделяют новым регионам РФ. Там принимаются все меры по защите населения от биологических угроз.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказал, из каких стран полиомиелит может попасть в РФ. По данным ведомства, неблагополучная ситуация сейчас в  Афганистане, Пакистане, Мозамбике и Малави.

#Россия #в стране и мире #Украина #Вирус #заболевание #полиомиелит
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