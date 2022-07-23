В Роспотребнадзоре предупредили о риске завоза полиомиелита в РФ

Так, эндемичная передача дикого полиовируса типа 1 есть в Афганистане, Пакистане, в то время как завоз дикого полиовируса в этом году был зарегистрирован в Мозамбике и Малави.

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Риск завоза в Россию вируса полиомиелита сохраняется. Отмечено, что вирус может попасть в страну из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту государств. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре. Информацию приводит ТАСС.

Указано, что эндемичная передача дикого полиовируса типа 1 есть в Афганистане, Пакистане. В о время как завоз дикого полиовируса типа 1 в этом году был зарегистрирован в Мозамбике и Малави. Тип 1 способен вызывать необратимые параличи.

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», - передает агентство сообщение ведомства.

Накануне сообщалось, что в США был зарегистрирован первый за 40 лет естественный случай заражения полиомиелитом. Предположено, что заражение полиомиелитом могло произойти за пределами американской территории.