МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: «квазиденьга» БРИКС не понравилась Набиуллиной

По словам спикера Кремля, Набиуллина ревностно следит за рублем.
Глеб Владовский 2024-10-24 09:31:11
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась «квазиденьга» БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что макет этой символической купюры, который напечатали, вероятно, в ТПП (Торгово-промышленная палата - Прим.ред.).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с символической «купюрой БРИКС», а затем с улыбкой показал купюру министрам, в том числе Набиуллиной.

#брикс #Дмитрий Песков #Центробанк РФ #Эльвира Набиуллина #квазиденьга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 