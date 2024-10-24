Песков: «квазиденьга» БРИКС не понравилась Набиуллиной

Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась «квазиденьга» БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что макет этой символической купюры, который напечатали, вероятно, в ТПП (Торгово-промышленная палата - Прим.ред.).
Напомним, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с символической «купюрой БРИКС», а затем с улыбкой показал купюру министрам, в том числе Набиуллиной.
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