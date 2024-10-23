ВС РФ уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ у Крыма

Российские военнослужащие уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении 14 украинских беспилотников над территориями РФ, тем самым предотвратив очередную попытку теракта. Дежурные средства уничтожили 10 БПЛА над республикой Крым, еще четыре сбили в Ростовской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 22 октября российские военнослужащие сбили 18 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.