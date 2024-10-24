В Сербии заявили, что подчинятся ордеру Интерпола на арест нациста Гунько

Власти Белграда подчинятся ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько, если он от Интерпола. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По его словам, Белград является частью Интерпола. Вулин также отметил, что ему тяжело поверить в то, что военные преступники находят себе убежище.

«К сожалению, мы видим, что многие элементы нацистской идеологии снова оживают. Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию», - приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, что Гунько объявлен в международный розыск. Следствие полагает, что он может быть причастен к гибели не менее 500 советских граждан в годы Великой Отечественной войны.