Поставки вооружений Южной Кореей (РК) киевскому режиму не повлияют на исход СВО. Такое мнение выразил посол РФ Георгий Зиновьев в интервью газете Chosun Ilbo.

«Но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления», - отметил российский дипломат.

Он также напомнил, что власти Сеула оказывали гуманитарную помощь киевскому режиму, поставляя военное снаряжение нелетального характера. При этом вооружения не передавались ВСУ.

Напомним, что 22 октября власти РК, на фоне сообщений о том, что КНДР якобы уже начала переброску своих военных в Россию, заявили о том, что будут принимать поэтапные меры, реагируя на ситуацию. По данным СМИ, речь шла о вероятных поставках вооружений.