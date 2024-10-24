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В посольстве РФ заявили, что поставки оружия Сеулом Киеву не изменят ход СВО

Дипломат подчеркнул, что эти поставки повлияли бы на отношения между государствами.
Глеб Владовский 2024-10-24 06:37:36
© Фото: Robin Hausmann imageBROKER.com Globallookpress

Поставки вооружений Южной Кореей (РК) киевскому режиму не повлияют на исход СВО. Такое мнение выразил посол РФ Георгий Зиновьев в интервью газете Chosun Ilbo.

«Но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления», - отметил российский дипломат.

Он также напомнил, что власти Сеула оказывали гуманитарную помощь киевскому режиму, поставляя военное снаряжение нелетального характера. При этом вооружения не передавались ВСУ.

Напомним, что 22 октября власти РК, на фоне сообщений о том, что КНДР якобы уже начала переброску своих военных в Россию, заявили о том, что будут принимать поэтапные меры, реагируя на ситуацию. По данным СМИ, речь шла о вероятных поставках вооружений.

#в стране и мире #Украина #Южная Корея #Поставки вооружений #георгий зиновьев
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