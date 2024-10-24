Снайпер группировки «Днепр» рассказал, когда именно нужно делать выстрел

Бойцы спецназа группировки «Днепр» показали свою тренировку в зоне спецоперации. В рамках отработки учебных заданий они пересекли Днепр на быстроходных лодках, высадились и взяли командный пункт условного противника.

В тренировке участвуют снайперы, они используют для своих целей винтовку, которую прозвали «Опустошитель». Патроны для нее могут прошить бронежилет насквозь и поразить цель через стену. Снайпер с позывным Черный рассказал, как правильно делать выстрел. Он пояснил, что стрелять нужно на выдохе.

«Задерживать дыхание - это неправильно, это в фильмах придумали. На самом деле, производится выстрел на выдохе. Когда ты выдыхаешь, то тело максимально расслаблено, пульс максимально тоненький становится. И в этот момент нужно во время выдоха производить спуск», - объяснил он.

У снайперов спецназа не бывает простых задач. Зачастую они первыми заходят в район работы. Изучают местность, обстановку, обнаруживают противника, устанавливают численность. Дальше подключаются штурмовые группы.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На опубликованных кадрах видны украинский дрон и его поражение из снайперской винтовки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.