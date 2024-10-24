МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайпер группировки «Днепр» рассказал, когда именно нужно делать выстрел

Как рассказал боец спецназа с позывным Черный, стрелять из винтовки нужно на выдохе, когда тело максимально расслаблено.
Виктория Косогляденко 2024-10-24 06:11:59
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бойцы спецназа группировки «Днепр» показали свою тренировку в зоне спецоперации. В рамках отработки учебных заданий они пересекли Днепр на быстроходных лодках, высадились и взяли командный пункт условного противника.

В тренировке участвуют снайперы, они используют для своих целей винтовку, которую прозвали «Опустошитель». Патроны для нее могут прошить бронежилет насквозь и поразить цель через стену. Снайпер с позывным Черный рассказал, как правильно делать выстрел. Он пояснил, что стрелять нужно на выдохе.

«Задерживать дыхание - это неправильно, это в фильмах придумали. На самом деле, производится выстрел на выдохе. Когда ты выдыхаешь, то тело максимально расслаблено, пульс максимально тоненький становится. И в этот момент нужно во время выдоха производить спуск», - объяснил он.

У снайперов спецназа не бывает простых задач. Зачастую они первыми заходят в район работы. Изучают местность, обстановку, обнаруживают противника, устанавливают численность. Дальше подключаются штурмовые группы.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На опубликованных кадрах видны украинский дрон и его поражение из снайперской винтовки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#снайперы #Спецназ #тренировка #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 