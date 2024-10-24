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БПЛА «Молния» настиг и уничтожил технику ВСУ на Авдеевском направлении

Улучшенная аккумуляторная батарея беспилотника «Молния» позволяет наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.
2024-10-24 05:27:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дрона самолетного типа «Молния» поддержал наступательные действия штурмовиков группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. Операторы беспилотников показали, как уничтожают технику ВСУ

На опубликованных кадрах «Молния» наносит точечные удары по позициям и технике ВСУ. Беспилотники преследуют вражеские машины и настигают их.

Строение беспилотника в виде самолета позволяет развить большую скорость, чем у других FPV-дронов, и улететь с полезной нагрузкой на большее расстояние. БПЛА «Молния» - ударный беспилотник с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров. Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи.

В зависимости от характера цели военнослужащие используют разные виды боеприпасов, в том числе с повышенной мощностью. Термобарический снаряд предназначен для закрытых целей, таких как дома, чтобы уничтожить личный состав противника, а кумулятивный используется в основном для железобетонных строений и техники.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинскую САУ в лесополосе в Курской области. По ней ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #молния #Авдеевское направление #FPV-дрон
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