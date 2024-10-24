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Район Шувайфат на юге Бейрута подвергся обстрелу ЦАХАЛ

Очевидцы заметили столб черного дыма между высотными жилыми домами на месте ударов.
Марина Крижановская 2024-10-24 23:35:13
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Южный пригород Бейрута попал под удар израильской авиации. По сообщениям корреспондента РИА Новости, был атакован район Шувайфат.

По сведениям очевидцев, виден столб черного дыма. Удар пришелся между высотными жилыми домами.

Вечером 24 октября самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли 17 ударов по южной части столицы Ливана. Одно из зданий, где расположен офис местного телеканала «Аль-Маядин» (Al Mayadin), подверглось атаке.

Также пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что ливанская военизированная группировка «Хезболла» построила подземную сеть складов, где хранилось различное вооружение. Ведомство сообщило, что это подземные убежища, оборудованные кроватями и боевым снаряжением, находились в заросшей местности.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары
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