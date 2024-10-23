«Аль-Маядин» заявил об ударе Израиля по офису телеканала в Бейруте

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что авиация ЦАХАЛ ударила по его офису. Офис находится в одном из жилых домов Бейрута.

«"Аль-Маядин" возлагает на израильских оккупантов ответственность за авиаудар по офису в Бейруте», - говорится в Telegram-канале издания.

В данный момент сотрудники телеканала работают из других мест, куда их перевели с начала бомбардировок Ливана Израилем.

С октября прошлого года количество погибших от ударов ЦАХАЛ в Ливане возросло до 2 530 человек. Также известно, что пострадали 11 803 жителя.