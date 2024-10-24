Путин: РФ никогда не отказывалась от контактов с западными лидерами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с западными лидерами.

«Мы не закрывались от этих контактов (с западными лидерами - Прим. ред.)... Мы никогда не отказывались и сейчас не отказываемся», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

Глава государства отметил, что Россия всегда готова к возобновлению отношений с западными странами.

«Мы же все время об этом говорим, но не навязываемся», - добавил президент России.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 сентября. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. БРИКС является межгосударственным объединением, которое создано в 2006 году. В текущем году председательство в организации приняла на себя Россия.