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Путин: РФ никогда не отказывалась от контактов с западными лидерами

Президент России назвал ложью заявления о том, что он якобы отказывается от контактов с западными партнерами.
Игнат Далакян 2024-10-24 19:02:24
© Фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с западными лидерами.

«Мы не закрывались от этих контактов (с западными лидерами - Прим. ред.)... Мы никогда не отказывались и сейчас не отказываемся», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

Глава государства отметил, что Россия всегда готова к возобновлению отношений с западными странами.

«Мы же все время об этом говорим, но не навязываемся», - добавил президент России.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 сентября. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. БРИКС является межгосударственным объединением, которое создано в 2006 году. В текущем году председательство в организации приняла на себя Россия.

#Россия #в стране и мире #Запад #Владимир Путин #брикс
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