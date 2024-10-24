В РАН усомнились в катаклизме на планете из-за изменения течений Атлантики

Заявления мировых климатологов о скорой климатической катастрофе в Северной Европе не соответствуют действительности. В Атлантическом океане действительно происходят изменения из-за глобального потепления, но моделирование показало, что в ближайшем будущем катаклизмов ждать не стоит. Об этом «Звезде» рассказал директор Института физики и атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«В Северной Атлантике существует крупномасштабный меридиональный круговорот океанических вод, в котором теплая вода на поверхности переносится с юга на север. На севере вода охлаждается, опускается вниз и возвращается на юг. Плотность воды зависит как от температуры, так и от солености. Из-за глобального потепления увеличивается сток ледников, из-за чего вода становится не такой тяжелой и круговорот замедляется», - рассказал эксперт.

Впервые о возможности прекращения круговорота из-за опреснения воды заговорили в 90-е годы. Но моделирование круговорота показало, что остановка течения невозможна, лишь его замедление - ни одна из более чем 50 моделей не показала остановку круговорота.

«Тепло в северных широтах в основном переносится атмосферой, а не океаном. Если вода начинает переносить меньше тепла, воздух переносит больше. 70% тепла переносит именно атмосфера, океан - лишь 30%. К тому же этот круговорот - не единственный источник переноса тепла. Существуют струйные течения, например Гольфстрим. Сам вклад этого круговорота не определяющий в переносе тепла», - рассказал Семенов.

Если допустить, что круговорот действительно перестанет существовать, это не приведет к глобальному похолоданию. Может произойти небольшое снижение температуры, которое может быть компенсировано последствиями глобального потепления.

«Такие письма появляются раз в несколько лет - полагаю, затем, чтобы взбодрить сообщество сенсацией. Это просто подогрев интереса к этой тематике, и я не понимаю, почему эти люди, которые сами моделируют течения, занимаются публикацией таких заявлений. Ведь их же модели говорят о том, что коллапса не произойдет ближайшие 100 лет», - заявил эксперт.

Напомним, что ранее ведущие климатологи мира написали открытое письмо к лидерам стран Северной Европы, в котором предупредили о коллапсе ключевых течений Атлантического океана. Из-за этого страны региона ждет сильное похолодание и ухудшение погодных условий.