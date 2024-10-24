В Совбезе заявили об угрозе безопасности РФ от спутников Starlink

Американские спутниковые системы типа Starlink создают угрозу информационной безопасности Российской Федерации. Также они могут быть применены в террористических целях и для организации массовых беспорядков. Об этом заявил начальник Департамента проблем безопасности в информационной сфере, предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций аппарата Совета безопасности России Алексей Шляхин.

«Серьезной проблемой становится перспектива приема сигнала напрямую через мобильные телефоны пользователей», - цитирует его РИА Новости.

По словам Шляхина, на данный момент эти технологии уже проходят тестирование. Он также отметил, что применение подобных технологий может привести к организации каналов распространения незаконной информации и неконтролируемому выходу внутри государственного трафика за пределы национально-информационного пространства.

«Кроме того, существенной угрозой безопасности является возможность использования таких спутниковых систем для обмена этими данными», - добавил он.

Шляхин напомнил, что Соединенные Штаты и союзники уже используют системы Starlink в ходе боевых действий, в том числе и на Украине. Такая практика может применяться и в террористических целях, и для организации массовых беспорядков, предупредил начальник Департамента проблем безопасности Совбеза РФ.

Ранее эксперт по вопросам кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, как украинские мошенники используют Starlink для преступлений в России. Специалист отметил, что правоохранительные органы уже научились вычислять мошенников, которые используют терминалы Илона Маска.