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В Краснодаре перекрыли выезды из города из-за поисков напавшего на полицейского

Проведение полицейской операции привело к образованию пробок на дорогах города.
Алексей Курильченко 2024-10-24 14:47:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полиция Краснодара начала операцию по поиску мужчины, напавшего с сообщником на полицейских. Правоохранители объявили в розыск Марата Абдюшева за совершение особо тяжких преступлений.

В рамках розыска перекрыты все выезды из города - правоохранители досматривают автомобили и проверяют документы у водителей. Из-за этого в городе образовались огромные пробки - сервисы предупреждают о девятибалльных заторах и ограничениях движения.

Нападение на полицейского произошло в ночь с 23 на 24 октября. Сотрудники полиции остановили двух жителей Башкортостана, которые искали «закладку» с наркотиками. Мужчины попытались сбежать - одного из них задержали, но второй нанес серьезные травмы одному из полицейских, завладел табельным оружием и сбежал. Пострадавший полицейский госпитализирован с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами.

Отмечается, что беглец находится в федеральном розыске. Задержанный ранее неоднократно судим за кражу, грабеж и разбойные нападения. В городе объявлен план «Перехват».

#Краснодар #полиция #Розыск #наш эксклюзив #Пробки
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