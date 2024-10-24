В Краснодаре перекрыли выезды из города из-за поисков напавшего на полицейского

Полиция Краснодара начала операцию по поиску мужчины, напавшего с сообщником на полицейских. Правоохранители объявили в розыск Марата Абдюшева за совершение особо тяжких преступлений.

В рамках розыска перекрыты все выезды из города - правоохранители досматривают автомобили и проверяют документы у водителей. Из-за этого в городе образовались огромные пробки - сервисы предупреждают о девятибалльных заторах и ограничениях движения.

Нападение на полицейского произошло в ночь с 23 на 24 октября. Сотрудники полиции остановили двух жителей Башкортостана, которые искали «закладку» с наркотиками. Мужчины попытались сбежать - одного из них задержали, но второй нанес серьезные травмы одному из полицейских, завладел табельным оружием и сбежал. Пострадавший полицейский госпитализирован с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами.

Отмечается, что беглец находится в федеральном розыске. Задержанный ранее неоднократно судим за кражу, грабеж и разбойные нападения. В городе объявлен план «Перехват».