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В Краснодаре объявили план «Перехват» из-за нападения на полицейского

Двое мужчин нанесли телесные повреждения сотруднику полиции, завладели его табельным оружием и мобильным телефоном.
Глеб Владовский 2024-10-24 11:02:29
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В Краснодаре объявлен план «Перехват» в связи с нападением на полицейского. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

«24.10.2024 в период времени с 01:45 по 01:55 патрулем ППС 101 на пересечении улиц Лузана и 2-я линия Нефтяников были выявлены граждане Абдюшев Марат Рустемович 13.07.1991 и Басыров Артур Рифатович 24.04.1992», - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из злоумышленников нанес телесные повреждения полицейскому, после чего завладел мобильным телефоном и табельным оружием сотрудника с восемью боевыми патронами.

#Краснодар #наш эксклюзив #МВД России #План Перехват
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