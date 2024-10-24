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Марине Раковой изменили приговор с реального срока на условный

Экс-замглаву Минпросвещения ранее приговорили к пяти годам колонии за мошенничество.
Алексей Курильченко 2024-10-24 12:36:52
© Фото: Telegram, Суды общей юрисдикции города Москвы © Видео: Telegram, Суды общей юрисдикции города Москвы

Судебная комиссия Московского городского суда приняла решение заменить меру наказания в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Наказание в виде пяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве заменено на условный срок. Решение принято после рассмотрения апелляционных жалоб.

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить... и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на пять лет», - сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Приговор вступил в законную силу с сегодняшнего дня. Другие детали приговора оставлены без изменений.

Напомним, уголовное дело в отношении Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». Ракову задержали в октябре 2021 года. Она признала вину по делу о хищениях.

#в стране и мире #суд #мошенничество #условный срок #Марина Ракова
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