Марине Раковой изменили приговор с реального срока на условный

Судебная комиссия Московского городского суда приняла решение заменить меру наказания в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Наказание в виде пяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве заменено на условный срок. Решение принято после рассмотрения апелляционных жалоб.

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить... и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на пять лет», - сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Приговор вступил в законную силу с сегодняшнего дня. Другие детали приговора оставлены без изменений.

Напомним, уголовное дело в отношении Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». Ракову задержали в октябре 2021 года. Она признала вину по делу о хищениях.