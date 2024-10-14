Мехвод показал танк, выдержавший попадания FPV-дронов и мин

Российский танк Т-90 пережил попадания мин и дронов. Экипаж выполняет на этой машине боевые задачи в Херсонской области. Боевые отметины на броне показал корреспонденту Виктории Косогляденко механик-водитель с позывным Тигр.

«Вот, посмотрите, есть отметина от FPV, это как раз был взрыв. Мина была, вот, повредила правую арку. По башне был прилет, ну уже переварили, соответственно, сами защиту и поменяли, динамическую защиту, которая сверху на башне находится», - сказал он.

Защитный купол прикрывает башню и спасает от беспилотников. Машина подбирается к берегу Днепра и ведет огонь по противнику. В одном из брошенных домов солдаты ВСУ развернули пункт управления БПЛА. Точным попаданием его накрыли наши танкисты.

«Вышли на задачу, навелись, со вторым снарядом дали нам поправочку, снаряд ушел. Смотрим, там уже все радостные, дом просто двухэтажный свалился, как карточный домик. Было красиво», - отметил командир танка с позывным Бурый.

Возвращение с огневой - еще одна сверхзадача. Обычно вдогонку за Т-90 противник выпускает рой FPV-дронов. На этот случай на машине установлены система РЭБ и дополнительная защита.

«Машина хорошая. Вывозит, хорошо тянет, хорошо попадаем. Это непосредственно место наводчика-оператора. Это, грубо говоря, моя обитель, откуда мы и производим всю работу», - поделился наводчик-оператор с позывным Счастливчик.

Прямой наводкой и с закрытых позиций экипаж работает одинаково хорошо. Стреляют на ходу и попадает даже по небольшим движущимся целям размером с пикап или лодку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.