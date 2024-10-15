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Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске

В салоне находились шесть человек, трое из которых - несовершеннолетние. Пострадавших нет.
Ирина Егорова 2024-10-15 09:15:21
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Полицейские из подмосковного Подольска ночью заметили автомобиль с затонированным лобовым стеклом и попросили остановиться. Водитель машины проигнорировал требование патруля и проехал мимо, полицейские начали погоню.  

«Во время погони нарушитель опасно маневрировал, нарушал ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», - цитирует «Life» официального представителя МВД РФ Ирину Волк. 

Чтобы остановить транспортное средство, полицейский выстрелил в воздух, на что последовал ответ - один из пассажиров открыл окно и выстрелил «из предмета, похожего на пистолет», добавила Волк.

«Тогда полицейские стали стрелять по колесам машины. Водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось», - говорится в сообщении.

В салоне уходящей от преследования машины находились шесть человек, трое из которых - несовершеннолетние. В результате погони с перестрелкой пострадавших нет. Водителя и открывшего стрельбу пассажира привлекут к ответственности.  

#в стране и мире #Автомобиль #МВД #перестрелка #нарушение #погоня #Подольск
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