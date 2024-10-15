Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске

Полицейские из подмосковного Подольска ночью заметили автомобиль с затонированным лобовым стеклом и попросили остановиться. Водитель машины проигнорировал требование патруля и проехал мимо, полицейские начали погоню.

«Во время погони нарушитель опасно маневрировал, нарушал ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», - цитирует «Life» официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Чтобы остановить транспортное средство, полицейский выстрелил в воздух, на что последовал ответ - один из пассажиров открыл окно и выстрелил «из предмета, похожего на пистолет», добавила Волк.

«Тогда полицейские стали стрелять по колесам машины. Водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось», - говорится в сообщении.

В салоне уходящей от преследования машины находились шесть человек, трое из которых - несовершеннолетние. В результате погони с перестрелкой пострадавших нет. Водителя и открывшего стрельбу пассажира привлекут к ответственности.