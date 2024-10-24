Олег Минаев: адаптивные финансовые модели будут способствовать дальнейшему развитию ОПК

Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев 23 октября выступил на конференции «Экономика оборонно-промышленного комплекса». Он рассказал о финансовых инструментах банка, которые помогают ОПК решать актуальные задачи по развитию и повышению эффективности, а также о программах, разработанных и внедренных ПСБ для развития кадрового потенциала предприятий.

«Как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса мы хорошо понимаем, какие факторы влияют на развитие предприятий, на их экономическую эффективность, и над какими вопросами нам вместе предстоит работать. Это и качественное планирование, построение адаптивных финансовых моделей развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу, и создание кадрового потенциала, и работа с проектами технологического суверенитета и диверсификации, бесперебойный выпуск ГОЗ. Мы обеспечиваем всестороннюю поддержку руководителям предприятий в решении всех этих задач», - сказал Олег Минаев.

Он, в частности, рассказал про развитие программы банка по строительству жилья для сотрудников ОПК, которая позволяет привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры на предприятиях, а также про обучающую программу по диверсификации на базе Академии ПСБ. Она поможет специалистам ОПК получить необходимые компетенции по развитию высокотехнологичных гражданских производств.

«Сейчас большинство предприятий открывает собственные специализированные учебные центры и привлекает учащихся сразу к производству, и это очень эффективно - предприятия уже получают готового специалиста, который знает предприятие, который уже на нем адаптировался. Мы со своей стороны обучаем специалистов отрасли всем нюансам работы с банковским сопровождением гособоронзаказа и разрабатываем новую программу обучения специалистов в области диверсификации, чтобы помочь предприятиям не просто абстрактно увеличить долю продукции гражданского назначения в выручке, а обеспечить устойчивость и конкурентоспособность», - резюмировал Олег Минаев.

Ранее Минаев на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» рассказал об активной цифровизации предприятий ОПК. Производители работают над внедрением искусственного интеллекта на различные этапы создания продукции.