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Научный журналист объяснил опасность разрушения спутника Intelsat-33e

Геостационарная орбита наиболее загружена космическими аппаратами, поэтому существует реальная опасность повреждения других спутников обломками.
Глеб Владовский 2024-10-23 09:06:44
© Фото: SpaceX/Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Обломки спутника Intelsat-33e стали опасным космическим мусором и могут повредить другие космические аппараты - разрушение произошло на геостационарной орбите, которая сильно загружена. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный журналист Михаил Котов.

«Когда один из них (спутников. - Прим. ред.) взрывается, то его осколки становятся космическим мусором и могут повредить другие космические аппараты. Будем надеяться, что этого не произойдет», - сказал журналист.

Он отметил, что точная причина выведения из строя Intelsat-33 неизвестна. По его словам, попадание космического мусора на такой высоте маловероятно.

«Скорее всего, проблема была в самом спутнике, так как он строился на платформе Boeing. После его запуска к нему уже возникали вопросы, и эксперты предположили, что он прослужит меньше, чем ожидалось», - пояснил Котов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что около 80 фрагментов космического аппарата зафиксировали вблизи точки стояния Intelsat-33e. Анализ их траекторий показал, что разрушение спутника было одномоментным. Как отметили в корпорации, сейчас продолжается сбор данных для обнаружения новых обломков спутника. Затем их включат в расчеты опасных сближений с российскими космическими аппаратами.

Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому люксембургскому оператору, запустили 25 августа 2016 года из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии.

#роскосмос #спутник #космический мусор #орбита #наш эксклюзив
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