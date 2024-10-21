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РФ зафиксировала около 20 объектов в точке стояния спутника связи Intelsat

Роскосмос на данный момент следит за появлением объектов возле спутника Intelsat-33e, который вышел из строя в субботу.
Игнат Далакян 2024-10-21 19:46:10
© Фото: Martin Moxter imageBROKER.com Globallookpress

Около двадцати неопознанных космических объектов зафиксированы вблизи точки стояния геостационарного спутника Intelsat-33e, который в субботу вышел из строя. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«20 октября 2024 года в плоскости орбиты телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что около точки стояния спутника находятся российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический «Электро-Л». В Роскосмосе отметили, что в настоящее время специалисты собирают координатную информацию, чтобы уточнить параметры орбит выявленных космических объектов.

О том, что спутник связи вышел из строя, сообщила в субботу компания Intelsat. Отмечалось, что восстановить его работу вряд ли удастся. Аппарат потерял электрическую мощность на геостационарной орбите и перестал обеспечивать связь.

#в стране и мире #космос #роскосмос #спутник
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