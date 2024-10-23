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Тела погибших в Ташкенте россиян вернут в РФ после экспертизы

Предварительно, причиной гибели постояльцев гостиницы могло стать отравление неустановленным веществом.
Алексей Курильченко 2024-10-23 08:32:36
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look Globallookpress

Тела двоих россиян, погибших в гостинице в Ташкенте отправят в Россию после завершения экспертизы. Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», - заявил представитель ГП агентству ТАСС.

О гибели людей в номерах гостиницы в Ташкенте стало известно 22 октября. Среди погибших - российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко. Также погиб гражданин Узбекистана. По неподтвержденной информации причиной смерти могло стать отравление - известно, что в день трагедии сотрудники отеля проводили некие работы с очисткой бассейна.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила по факту произошедшего уголовное дело. Виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.

 

#Узбекистан #Трагедия #Ташкент #Экспертиза #гостиница #инесса паперная
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