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Раскрыты детали гибели журналистки Паперной в Ташкенте

На данный момент отель, где остановилась российская журналистка со своим спутником, закрыт. Следователи выясняют детали произошедшего.
Игнат Далакян 2024-10-22 18:28:38
© Фото: личный архив Инессы Паперной

Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом в номере отеля. Известно также, что этажом ниже скончался еще один человек - гражданин Узбекистана. RT поделился деталями происшествия.

По данным телеканала, граждане РФ 11 октября отправились в отпуск и должны были вернуться 20 октября. Однако они не приехали, несколько дней с Инессой и Максимом не могли связаться. Этими подробностями поделился отец погибшего Радченко.

По его словам, в день трагедии сотрудники отеля проводили некие работы с очисткой бассейна. На данный момент гостиницу закрыли, сейчас там следователи выясняют детали случившегося. Отмечается, что тела россиян доставят в Москву завтра.

Перед тем как отправиться в отпуск, журналистка в соцсетях просила подсказать, где можно бюджетно остановиться в столице Узбекистана.

Инессе Паперной было 47 лет. У нее остался 12-летний сын. Журналистка некоторое время работала в издании «Профиль», а также была внештатным автором «Ленты.Ру».

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело. Виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.

#в стране и мире #Трагедия #Ташкент #журналистка #отель
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