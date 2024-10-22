Раскрыты детали гибели журналистки Паперной в Ташкенте

Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом в номере отеля. Известно также, что этажом ниже скончался еще один человек - гражданин Узбекистана. RT поделился деталями происшествия.

По данным телеканала, граждане РФ 11 октября отправились в отпуск и должны были вернуться 20 октября. Однако они не приехали, несколько дней с Инессой и Максимом не могли связаться. Этими подробностями поделился отец погибшего Радченко.

По его словам, в день трагедии сотрудники отеля проводили некие работы с очисткой бассейна. На данный момент гостиницу закрыли, сейчас там следователи выясняют детали случившегося. Отмечается, что тела россиян доставят в Москву завтра.

Перед тем как отправиться в отпуск, журналистка в соцсетях просила подсказать, где можно бюджетно остановиться в столице Узбекистана.

Инессе Паперной было 47 лет. У нее остался 12-летний сын. Журналистка некоторое время работала в издании «Профиль», а также была внештатным автором «Ленты.Ру».

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело. Виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.