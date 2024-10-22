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ВС РФ сбили 18 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО сработали в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областях.
2024-10-22 08:07:11
© Фото: Власов Сергей/GloballookPress

Российские военнослужащие сбили 18 украинских беспилотников в небе над РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт на территории России с применением БПЛА самолетного типа. В результате, российские военнослужащие уничтожили 11 БПЛА над территорией Брянской области, еще три в районе Белгородской, два над Курской и по одному в районах Тульской и Орловской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, в понедельник, 21 октября, российские военнослужащие уничтожили 18 летательных аппаратов ВСУ над Россией.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Брянская область #средства пво #Беспилотники ВСУ
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