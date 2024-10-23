В Иркутске нашли похищенный в Великобритании автомобиль

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили похищенный в Великобритании у местного жителя автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что инспектор ГАИ, при регистрации премиального кроссовера, усомнился в законности нахождения транспортного средств на территории России, на котором были установлены иностранные номера.

«Сотрудники регионального подразделения Интерпола подтвердили, что автомобиль был похищен у жителя Великобритании. Правоохранительными органами Соединённого Королевства по данному факту возбуждено уголовное дело, а сам автомобиль объявлен в розыск по каналам Интерпола», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД подчеркнули, что налажено взаимодействие с правоохранительными органами Соединенного Королевства по линии Интерпола. В настоящее время автомобиль находится на арест-площадке с целью последующего возврата законному владельцу.