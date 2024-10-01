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Украина предложила изменить устав Интерпола, чтобы исключить Россию

Пока этот вопрос окончательно не закрыт.
Владимир Рубанов 2024-10-01 02:52:31
© Фото: IMAGO Andreas Stroh, Global Look Press

Украина предложила изменить устав Интерпола, чтобы создать механизм по исключению России из состава организации. Об этом заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев.

По его словам, Киев занимает такую позицию с 2023 года. Эту идею подхватили некоторые другие страны. Пока этот вопрос окончательно не закрыт, дискуссии и консультации с участием российской стороны продолжаются, рассказал Калачев.

Украина впервые предложила приостановить членство России в Интерполе в марте 2022 года. Это предложение поддержала Британия.

В октябре того же года украинская делегация вынесла на генеральную ассамблею этой организации проект резолюции об исключении или приостановке членства России.

Пока Киеву не удается добиться реализации этой идеи. В августе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил попытки некоторых стран Запада исключить Россию из Интерпола в обход устава организации.

#Украина #Великобритания #полиция #Интерпол #МВД России #владимир колокольцев
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