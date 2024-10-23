МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Австралийская альпака поставила короля Карла III в неловкое положение

Во время прогулки короля Великобритании Карла III в Австралии и встречи с местными жителями на него чихнула альпака.
Дарина Криц 2024-10-23 03:21:26
© Фото: Pool Keystone Press Agency Globallookpress

Британский король Карл III попал в неловкую ситуацию во время своего визита в Австралию. В столице государства-материка, Канберре, он проводил встречу с местными жителями.

Общаясь и здороваясь с ними за руку, монарх увидел альпаку, на которой была бумажная корона и галстук-бабочка. В какой-то момент король решил погладить животное по носу, но то в ответ тряхнуло головой и чихнуло на первое лицо Соединенного Королевства.

Как сообщает «360» со ссылкой на британское издание, владелец животного по кличке Хефнер пояснил, что оно выступает за монархию, а также не кусается, не плюется и всегда ведет себя прилично.

«Король недоуменно посмотрел. Но таков уж Хефнер. В конце концов, он альпака. Он всегда ведет себя лучшим образом», - заступился за животное хозяин.

Британский король рассмеялся и продолжил общение с австралийцами.

Немногим ранее визит Карла III в Австралию омрачился другим событием. Местный сенатор Виктория Лидия Торп обрушилась на короля Великобритании с критикой.

Она призвала его извиниться за прошлые поступки монархии в отношении коренного населения материка и потребовала вернуть кости, черепа, детей, народ и землю.

#в стране и мире #Великобритания #австралия #животное #альпака #карл III #король великобритании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 