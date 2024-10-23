Австралийская альпака поставила короля Карла III в неловкое положение

Британский король Карл III попал в неловкую ситуацию во время своего визита в Австралию. В столице государства-материка, Канберре, он проводил встречу с местными жителями.

Общаясь и здороваясь с ними за руку, монарх увидел альпаку, на которой была бумажная корона и галстук-бабочка. В какой-то момент король решил погладить животное по носу, но то в ответ тряхнуло головой и чихнуло на первое лицо Соединенного Королевства.

Как сообщает «360» со ссылкой на британское издание, владелец животного по кличке Хефнер пояснил, что оно выступает за монархию, а также не кусается, не плюется и всегда ведет себя прилично.

«Король недоуменно посмотрел. Но таков уж Хефнер. В конце концов, он альпака. Он всегда ведет себя лучшим образом», - заступился за животное хозяин.

Британский король рассмеялся и продолжил общение с австралийцами.

Немногим ранее визит Карла III в Австралию омрачился другим событием. Местный сенатор Виктория Лидия Торп обрушилась на короля Великобритании с критикой.

Она призвала его извиниться за прошлые поступки монархии в отношении коренного населения материка и потребовала вернуть кости, черепа, детей, народ и землю.