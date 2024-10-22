Австралийский сенатор Торп обвинила Карла III в геноциде

Австралийский сенатор Виктория Лидия Торп резко раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию. Она призвала его извиниться за прошлые поступки монархов в отношении коренного населения острова. На опубликованном Sky News видео она стоит перед королем и выкрикивает обвинения.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю! Верните нам то, что вы у нас украли - наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ!» - цитирует Торп издание.

Как пояснила сама сенатор позже, она высказалась для того, чтобы раскрыть правду о разрушительных последствиях колониального прошлого людям всего мира.

Перед визитом в Австралию Карл III заявил, что не будет вмешиваться, если однажды страна решит уйти из-под британской короны. Помощник короля также подчеркнул, что Карл III чувствует «глубокую любовь и привязанность» к Австралии.