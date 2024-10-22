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Австралийский сенатор Торп обвинила Карла III в геноциде

Виктория Лидия Торп потребовала, чтобы британский король вернул Австралии ее земли и народ.
Анастасия Бобылева 2024-10-22 02:44:35
© Фото: Pool Keystone Press Agency Globallookpress

Австралийский сенатор Виктория Лидия Торп резко раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию. Она призвала его извиниться за прошлые поступки монархов в отношении коренного населения острова. На опубликованном Sky News видео она стоит перед королем и выкрикивает обвинения.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю! Верните нам то, что вы у нас украли - наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ!» - цитирует Торп издание.

Как пояснила сама сенатор позже, она высказалась для того, чтобы раскрыть правду о разрушительных последствиях колониального прошлого людям всего мира.

Перед визитом в Австралию Карл III заявил, что не будет вмешиваться, если однажды страна решит уйти из-под британской короны. Помощник короля также подчеркнул, что Карл III чувствует «глубокую любовь и привязанность» к Австралии.

#в стране и мире #Великобритания #австралия #карл III
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