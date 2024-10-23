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Российский боец с 50 метров в темноте попал снарядом в бойницу опорника

Военнослужащие группировки «Центр» принимали участие в освобождении Михайловки в ДНР, они рассказали, как проходили бои за населенный пункт.
2024-10-23 05:01:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, как освобождали населенный пункт Михайловка в ДНР. Один из бойцов отличился при взятии опорного пункта - он в темное время суток смог ударить точно в бойницу этого опорника.

«Человек при взятии опорного пункта в темное время суток, в сумерках, метров с пятидесяти умудрился из гранатомета попасть в бойницу», - рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь.

Он также сообщил, что при взятии одного из опорных пунктов наши бойцы уничтожили двух наемников из Великобритании. По словам Игоря, отличить их от украинских военных было несложно.

«Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца. Ну и, соответственно, вооружение тоже иностранного производства», - объяснил он.

Во время наступления российские бойцы уничтожили большое количество техники и живой силы ВСУ, в том числе бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Михайловки. Он поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #ВСУ #Михайловка
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