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Великобритания обучила 200 украинских летчиков полетам на F-16

По словам замглавы минобороны Великобритании Полланда, страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Анастасия Бобылева 2024-10-23 02:58:59
© Фото: Jan Woitas dpa Globallookpress

Замглавы минобороны Великобритании Люк Поллард рассказал, что 200 украинских военных летчиков завершили обучение в Соединенном Королевстве и скоро отправятся на родину. Он написал об этом на своей странице в соцсети Х.

«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы летчиков, которые проходили тренировочный курс королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16», - говорится в публикации.

Поллард добавил, что его страна будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинских летчиков начали обучать полетам на истребителях F-16 в Румынии. Он рассказал об этом в сентябре, однако только 16 октября румынское правительство заявило, что одобрило проект, согласно которому Бухарест обязуется обеспечить условия для подготовки украинских летчиков.

#в стране и мире #подготовка #летчики #Великобритания #F-16
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