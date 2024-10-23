Лукашенко заявил, что готов рассмотреть просьбу о помиловании Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть ходатайство о помиловании от осужденных за преступления протестной направленности. Об этом глава республики сказал в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.
Так, в ходе беседы Лукашенко отметил, что готов рассмотреть ходатайство Марии Колесниковой.
«Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю», - цитирует Александра Лукашенко издание БелТА.
Вместе с тем, президент Белоруссии удивился, почему Розенберг выделил именно ее. Лукашенко отметил, что в республике «миллионы в тюрьме» и сказал, что он категорически против того, чтобы выделять отдельные личности.
Напомним, что Марию Колесникову осудили за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии во время выборов президента в 2020 году. Она была руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.
Колесникова получила 10 лет лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти, а также создании экстремистского формирования. К тюрьме ее приговорили в сентябре 2021 года.
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