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Кардиолог рассказала, как улучшить качество сна

Многие люди пренебрегают качественным сном, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Игнат Далакян 2024-10-23 19:22:10
© Фото: kati/imageBROKER/Globallookpress

Врач-кардиолог Наталия Золотарева предупредила россиян, что недосып «убивает» сердце и увеличивает риск развития атеросклероза. По словам специалиста, многие люди пренебрегают полноценным отдыхом и ограничиваются лишь пятью часами сна. В этом случае накапливается недосып, и может возникнуть хроническая усталость, на восстановление которой может уйти до трех недель дополнительного сна.

Наталия Золотарева поделилась с Life, что при недостатке сна нарушается обмен веществ в организме и эндокринные функции. А это, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления и увеличению уровня цитокинов, способствующих воспалению. Помимо этого, нехватка глубокого сна может нарушить выработку гормонов.

Для того, чтобы улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, кардиолог предлагает придерживаться нескольких правил гигиены сна. В первую очередь специалист рекомендует не употреблять алкоголь и кофеин перед сном, а также ограничить курение. Также следует за 2-2,5 часа до сна завершить прием пищи. Помимо этого, врач советует не просматривать новости и ограничить использование гаджетами за два часа перед сном. Кроме того, не стоит забывать про комфортные условия отдыха - в комнате необходимо поддерживать прохладу, а в осенне-зимний период пользоваться увлажнителем воздуха.

«Самое главное - при наличии хронических проблем со сном следует быть внимательным к себе, регулярно проходить осмотр у кардиолога и проверять свое здоровье», - сказала Золотарева.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказала, чем опасен сон в жаркой комнате. По словам специалиста, жара в спальне может нарушить ход быстрой фазы сна, от чего он становится поверхностным и прерывистым.

#в стране и мире #здоровье #Заболевания #сон #недосып #кардиолог
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