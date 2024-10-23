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Житель Колорадо умер от кишечной палочки, съев чизбургер в McDonald's

Специалисты исследуют лук и говяжью котлету, которые используются для приготовления чизбургера в McDonald's - предположительно, именно в этих ингредиентах находится кишечная палочка.
Анастасия Бобылева 2024-10-23 01:53:29
© Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress

Кишечную палочку подхватили 49 американцев, питавшихся в ресторанах быстрого питания McDonald's. Один из заболевших скончался, еще десять госпитализированы, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Первые сообщения о вспышке кишечной инфекции появились 27 сентября. Заразились 49 человек в 10 штатах США. Те из них, кого удалось опросить, рассказали, что до болезни ели в McDonald's. Большинство из них упомянули, что брали так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или «Роял Чизбургер», уточняет CDC.

Один из заболевших, ребенок, госпитализирован с гемолитико-уремическим синдромом. Еще один, мужчина преклонного возраста из Колорадо, скончался.

Вероятнее всего, кишечная палочка находилась в луке или в говяжьих котлетах для чизбургера. Оба ингредиента сейчас исследуют специалисты.

Ранее российский врач рассказал, через какие продукты можно заразиться стафилококком. По его словам, особенно тщательно нужно проверять, соответствует ли санитарным нормам мясо, молочная продукция и кондитерские изделия.

#в стране и мире #сша #McDonald's #кишечная палочка
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