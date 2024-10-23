Житель Колорадо умер от кишечной палочки, съев чизбургер в McDonald's

Кишечную палочку подхватили 49 американцев, питавшихся в ресторанах быстрого питания McDonald's. Один из заболевших скончался, еще десять госпитализированы, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Первые сообщения о вспышке кишечной инфекции появились 27 сентября. Заразились 49 человек в 10 штатах США. Те из них, кого удалось опросить, рассказали, что до болезни ели в McDonald's. Большинство из них упомянули, что брали так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или «Роял Чизбургер», уточняет CDC.

Один из заболевших, ребенок, госпитализирован с гемолитико-уремическим синдромом. Еще один, мужчина преклонного возраста из Колорадо, скончался.

Вероятнее всего, кишечная палочка находилась в луке или в говяжьих котлетах для чизбургера. Оба ингредиента сейчас исследуют специалисты.

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