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Врач рассказал, через какие продукты можно заразиться стафилококком

По словам инфекциониста, стафилококк может вызвать широкую гамму различных патологических состояний.
Игнат Далакян 2024-10-08 17:46:03
© Фото: Armin Weigel/dpa/Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Золотистый стафилококк распространяется через продукцию, которая не соответствует санитарным нормам. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» врач инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

«Кишечная инфекция - это очень большая группа заболеваний, которая возникает благодаря большому количеству бактериальных агентов, в число которых входит и золотистый стафилококк. Он может быть как в продуктах кондитерских изделий, так и мясомолочной продукции», - рассказал инфекционист.

По словам специалиста, если эта продукция не соответствовала санитарным требованиям, то в данном продукте при неправильном хранении и соблюдении срока могли накапливаться и возбудители стафилококка и их токсины. Врач также поделился, какие симптомы могут возникнуть в случае их попадания в организм человека.

«При употреблении продуктов, обогащенными возбудителями и их токсинами возникает картина кишечной инфекции, которая сопровождается повышением температуры, болями в животе, тошнотой и рвотой», - поделился врач.

Вознесенский отметил, что стафилококк является возбудителем, который может вызвать широкую гамму различных патологических состояний.

«Если у человека снижен иммунитет, то это может быть кожная инфекция. Также стафилококк может вызывать заболевание дыхательной системы - ринит, фарингит, тонзилит и даже пневмонию. А при попадании стафилококка и их токсинов в продукты питания, они попадают в желудочно-кишечный тракт и вызывают инфекцию», - сказал Вознесенский.

Ранее в якутской школе обнаружили золотистый стафилококк в готовых блюдах. Там отравились 30 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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