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Токсиколог оценил версию гибели россиян в Ташкенте из-за болотного газа

По словам эксперта, отравление метаном сложно определить, так как газ не имеет цвета и запаха.
Алексей Курильченко 2024-10-23 18:48:14
© Фото: Sebastian Rau/PHOTOTHEK/Globallookpress

Одной из версий гибели российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте является отравление болотным газом. Незадолго до трагедии сотрудники отеля чистили бассейн, и газ мог попасть в вентиляцию. Токсиколог Никита Кошкин объяснил, что такое болотный газ и мог ли он стать причиной трагедии.

«Он очень горючий, может легко вызвать пожары и даже взрывы. Отравление метаном может произойти, если человек находится в замкнутом пространстве с высокой концентрацией газа и не замечает его наличие», - рассказал эксперт телеканалу «360».

Метан не имеет цвета и запаха, и обычно он образуется на болотах и торфяниках. Газ может быстро вытеснить кислород из легких, что может привести к удушью.

«В случае намеков на отравление метаном нужно немедленно покинуть зону концентрации газа и обратиться за медицинской помощью», - посоветовал Кошкин.

О гибели людей в номерах гостиницы в Ташкенте стало известно 22 октября. Среди погибших - российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко. Также погиб гражданин Узбекистана. Среди других озвученных версий трагедии - передозировка наркотиками или приступ эпилепсии.

#в стране и мире #Узбекистан #отравление #Ташкент #метан
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