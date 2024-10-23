Литва расторгнет соглашение с РФ о торговом мореходстве

Кабинет министров Литвы одобрил расторжение договора о торговом судоходстве, который был заключен с Россией в 1993 году. Об этом сообщает агентство Baltic News Service. Решение принято по поводу прекращения сотрудничества Литвы и России из-за конфликта на Украине.

«Учитывая геополитическую ситуацию, а также тот факт, что трансграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно, целесообразно денонсировать соглашение», - говорится в сообщении министерства.

Договор о торговом судоходстве между Россией и Литвой подразумевает, что стороны способствуют свободе передвижения кораблей. Документ также разрешал экипажам российских и литовских кораблей высаживаться друг у друга без визы и определял правила перевозки грузов.

Ранее власти Литвы поручили установить на границе с Россией противотанковые укрепления «зубы дракона». Глава оборонного ведомства республики отметил, что в настоящее время литовские военнослужащие проводят их испытания. В будущем возведенные сооружения также укрепят железными балками, которые утопят и закрепят в асфальте.