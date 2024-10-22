Расчет «Иноходца» уничтожил украинскую станцию РЭБ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеской станции радиоэлектронной борьбы «Нота» в приграничном районе Курской области.

Станция РЭБ была ликвидирована расчетом ударного беспилотника «Иноходец». Военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили ее в ходе разведывательных мероприятий, несмотря на усилия противника по маскировке.

Российское оборонное ведомство уточняет, что уничтожение станции стало результатом прямого попадания ракетой.

Кроме этого, МО РФ отметило, что станция была уничтожена не сама по себе, а вместе с расчетом.

Ранее участник специальной военной операции объяснил, как беспилотник «Орлан» лазером подсвечивает цели для снарядов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.