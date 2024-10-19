Российский «Ланцет» уничтожил украинский танк в Сумской области

Российские военные уничтожили украинский танк в Сумской области. Вражескую технику вывели из строя барражирующим боеприпасом «Ланцет». Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что танк противника обнаружили бойцы группировки войск «Север» в ходе разведки при помощи беспилотника. Уничтожение техники подтверждено средствами объективного контроля.

Военное ведомство опубликовало кадры нанесения удара по танку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.