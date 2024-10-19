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Российский «Ланцет» уничтожил украинский танк в Сумской области

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения.
2024-10-19 15:09:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили украинский танк в Сумской области. Вражескую технику вывели из строя барражирующим боеприпасом «Ланцет». Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что танк противника обнаружили бойцы группировки войск «Север» в ходе разведки при помощи беспилотника. Уничтожение техники подтверждено средствами объективного контроля.

Военное ведомство опубликовало кадры нанесения удара по танку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #танк #бпла #спецоперация #МО РФ #Север #уничтожение
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