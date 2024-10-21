Расчет «Гвоздики» группировки войск «Север» разгромил опорник ВСУ

Расчет 122-мм самоходного орудия 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и живую силу противника. Кадры боевой работы артиллеристов публикует Министерство обороны России.

Координаты цели определили разведчики и передали артиллеристам, после чего по боевикам нанесли удар. Огонь корректировался с помощью БПЛА, также камера беспилотника зафиксировала последствия попадания. На записи показан процесс стрельбы. Орудие спрятано в лесу, замаскировано, сверху установлена конструкция, защищающая «Гвоздику» от ударов дронов.

Поразив цель, расчет покинул позицию и сменил место дислокации, не дав противнику себя обнаружить. Время между произведением выстрелов минимальное, поскольку высокий уровень слаженности позволяет выполнять боевые задачи оперативно.

Военнослужащие каждый день ведут боевую работу. Для спокойной работы расчета в батарее есть круглосуточный пункт наблюдения со станцией подавления БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.