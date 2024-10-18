Белоусов направил телеграммы частям, освободившим Невское

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы частям, освободившим населенный пункт Невское на территории ЛНР.

Он поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство», - говорится в тексте телеграммы.

Белоусов отметил, что отдавших жизни в борьбе за Родину воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, будут помнить вечно.

Также Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

Он отметил, что полк выполняет боевые задачи на самых сложных и ответственных направлениях с первых дней СВО, подтверждая свое гвардейское наименование.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад"», - подчеркнул министр обороны.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и Родины. Андрей Белоусов выразил уверенность, что этот успех станет символом отваги и стойкости военнослужащих и займет достойное место в истории ратных подвигов.

Ранее министр обороны России поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.