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Белоусов направил телеграммы частям, освободившим Невское

Андрей Белоусов отметил мужество и героизм российских военнослужащих.
2024-10-18 13:51:36
© Фото: Пресс-служба Минобороны России, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы частям, освободившим населенный пункт Невское на территории ЛНР. 

Он поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. 

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство», - говорится в тексте телеграммы.

Белоусов отметил, что отдавших жизни в борьбе за Родину воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, будут помнить вечно. 

Также Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

Он отметил, что полк выполняет боевые задачи на самых сложных и ответственных направлениях с первых дней СВО, подтверждая свое гвардейское наименование. 

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад"», - подчеркнул министр обороны.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и Родины. Андрей Белоусов выразил уверенность, что этот успех станет символом отваги и стойкости военнослужащих и займет достойное место в истории ратных подвигов. 

Ранее министр обороны России поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #ЛНР #Андрей Белоусов #телеграммы #Невское
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