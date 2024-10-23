Эксперт Шевченко заявил, что украинская элита начала «пожирать саму себя»

Отставка генерального прокурора Украины Андрея Костина - очередной этап внутриполитической борьбы в киевских элитах. Киевские власти стремятся заработать как можно больше денег, устранить конкурентов и одновременно не попасть на фронт. Скандал с фальшивыми инвалидностями - лишь очередной этап этой борьбы. Об этом «Звезде» заявил заведующий кафедрой философии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, председатель Крымского республиканского отделения РФО Олег Шевченко.

«Этот скандал был использован как повод для разборок с неугодными. И это неплохая новость для нас с вами. Это означает, что украинская элита начинает пожирать саму себя, хайпясь на разнообразных, очень трагических для народа Украины событиях», - заявил Шевченко.

По словам эксперта, уклонение от военной службы среди украинской элиты является нормой. Именно поэтому в верхушках киевского режима внезапно оказывается очень много «инвалидов». Это не радует западных спонсоров Украины, поэтому они пытаются бороться с охватившей страну коррупцией.

«Финансовые спонсоры украинского режима, украинской элиты обеспокоены за свои деньги. И они начинают наводить в украинском хаосе и коррупции хоть какой-то порядок. Одним результатом наведения этого порядка идут многочисленные скандалы с уклонистами, когда людям дают инвалидность и они не идут на фронт. Либо делают приписку в военном билете, что получили инвалидность на фронте, хотя и на фронте никогда не были», - заявил Шевченко.

Напомним, что генпрокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку 22 октября. Увольнение связано со скандалом с оформлением прокурорами Хмельницкой области фальшивых справок об инвалидности. Также Костина неоднократно критиковали за нарушения подачи деклараций, неправомерное использование государственных автомобилей, а также за кумовство.