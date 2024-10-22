Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с фиктивными инвалидностями

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Об этом сообщили в его офисе. Решение принято на фоне скандала с оформлением инвалидности для должностных лиц.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов… В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», - сообщается в Telegram-канале украинской Генпрокуратуры.

Ранее в Верховной раде заявили, что около 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно оформили себе инвалидность. Документы оформляла глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа - впоследствии ее задержали. Также был уволен глава региональной прокуратуры Алексей Олейник.

Костин занимал должность генпрокурора с 27 июля 2022 года. До этого он был народным депутатом Рады. Его неоднократно критиковали за нарушения подачи деклараций, неправомерное использование государственных автомобилей, а также за кумовство.