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В парламенте Грузии заявили о подготовке госпереворота

По словам спикера парламента Папуашвили, переворот планировали на 26 октября, после проведения парламентских выборов.
Глеб Владовский 2024-10-23 13:05:37
© Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Globallookpress

На территории Грузии существует группа, которая занимается подготовкой государственного переворота. Об этом сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту (после выборов в парламент. - Прим. ред.)», - заявил политик журналистам.

По словам Папуашвили госпереворот планировали совершить 26 октября, сразу после парламентских выборов. Он отметил, что переворот планировался после выборов и ранее - в 2020 году. Для этого злоумышленники использовали неправительственные организации для составления фальшивых отчетов о проведении выборов. Таким образом, они пытались создать «ложный повод для очередных беспорядков».

Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что на Западе стремятся «убрать» правящую партию Грузии.

#в стране и мире #Грузия #Госпереворот #Шалва Папуашвили
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