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Российский «Град» поддержал штурмовиков на Кураховском направлении

Расчеты «Градов» работают прямо на линии соприкосновения, что требует особого умения и расторопности.
Анастасия Авсюк 2024-10-23 14:37:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Кураховском направлении в зоне СВО штурмовиков поддерживают расчеты РСЗО «Град». О работе российских артиллеристов сняла репортаж наш корреспондент Анастасия Авсюк.

РСЗО «Град» быстро выезжает на позицию для стрельбы. Разведка докладывает о большом скоплении противника в окрестностях Горняка, где сейчас идут ожесточенные бои, а наши штурмовики двигаются вперед. Для начала артиллеристы выпускают несколько реактивных снарядов, затем корректируют и вновь открывают огонь.

«В основном, конечно, работаем по площадным целям. То есть будь это живая сила на марше или развернутая в боевые порядки, будь это техника», - рассказывает командир реактивной батареи с позывным Икар.

Обстановка напряженная, враг постоянно проводит разведку. Командир расчета пристально следит за небом. «Град» ведет огонь с интервалом в несколько секунд, поскольку так удары точнее. С огневой позиции машина едет сразу на перезаряжание, чтобы вскоре словно ниоткуда появиться в новой точке, дать очередной залп и снова сменить позицию.

Чтобы наносить удары, по сути, под самым носом у врага, нужны и сноровка, и смелость. Командир артбатареи 114-й бригады 51-й армии с позывным Мангуст воюет в Донбассе 10 лет и даже после второго серьезного ранения все равно вернулся к своим бойцам.

«Противник все чаще применяет большое количество FPV-дронов, а также агродроны, "Баба-яга" в простонародье. Но находим способы противодействия - охотничьи ружья, антидроновые ружья, "глушилки" всевозможные», - говорит командир батареи артдивизиона 114-й бригады 51-й армии с позывным Мангуст.

Взятие Горняка, по которому сейчас плотно ведут работу, даст возможность вплотную подойти к Курахово с севера, что сильно осложнит положение группировки ВСУ в этом важном для нашего дальнейшего продвижения городе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #СВО
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