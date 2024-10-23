В Кремле заявили, что членство стран в НАТО не помешает вступлению в БРИКС

Членство стран в НАТО не является преградой для вступлении в БРИКС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений тут нет», - подчеркнул спикер Кремля, комментируя вопрос о вступлении Турции.

Песков отметил, что в организации не ставят вопрос «или - или», как это любят делать в НАТО и Евросоюзе. Кроме того, он опроверг слухи о якобы расколе внутри БРИКС, отметив, что никто не сотрудничает против кого-то. В заключение он добавил, что ни одно входящее в БРИКС государство не претендует на статус «стержня» объединения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наблюдаются кардинальные изменения. По его словам, страны-члены БРИКС положительно влияют на сферу глобальной стабильности и безопасности.