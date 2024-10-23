Созданный в РФ препарат от рака прошел первые клинические испытания

Первый в России противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact, успешно прошел первые клинические испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

Отмечается, что испытание проводилось на пациентках, у которых заболевание было на терминальной стадии. У них прогрессировала раковая опухоль молочной железы.

«После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса. Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний», - цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

В материале уточняется, что особенность препарата заключается в добавлении гена, кодирующего белок-убийцу раковых клеток. Клинические исследования препарата, являющегося первым в своем классе, начались в России в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в России создали препарат, способный предотвратить появление метастазов.