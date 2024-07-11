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В России создали препарат, предотвращающий появление метастазов

В основе лекарства лежит комбинация микроРНК, которая блокирует гены, «активирующие» раковые клетки.
Ирина Егорова 2024-07-11 03:43:18
© Фото: Gustavo ValienteKeystone Press Agency, Globallookpress

Препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях создали специалисты СибГМУ. Исследовательская группа разработала соединение на основе нуклеиновых кислот, которое блокирует появление метастазов после удаления первичной опухоли. Результаты опубликованы в Journal of Medicinal Chemistry.

«МикроРНК, комбинация которых составляет основу препарата, воздействуют на гены, "активирующие" раковые клетки», – рассказала одна из авторов исследований, профессор кафедры патофизиологии СибГМУ Елена Удут.

По словам исследователей, образование метастазов является основной причиной смерти от рака. Все имеющиеся на данный момент лекарства направлены на терапию лишь первичной опухоли и не способны бороться с метастазам, отметили в вузе. Ученые объяснили, что по мере нарастания злокачественных свойств опухоли из-за ее развития и изменений - выживает самый приспособленный «клон». Поэтому химиотерапия эффективна только на первых этапах лечения, но она не способна уничтожить дальнейшие «трансформации» опухолевых клеток, считают эксперты.

Исследователи планируют разработать готовую лекарственную форму и приступить к клиническим тестам. По оценкам экспертов, препарат удастся вывести на рынок не раньше чем через 5 лет.

Похожий метод был разработан учеными из Новосибирска - они придумали уникальную установку, способную адресно забрасывать частицы бора в злокачественные клетки, которые гибнут, не затрагивая здоровые ткани.

#профилактика #Лечение #препарат #онкология #рак #организм #опухоль #Лекарство #метастазы
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